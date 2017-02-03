8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания

3 февраля 2017, 17:33 Комментарии

По факту на 3 февраля 8 семьям, пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке Дачи СУ, были предоставлены квартиры для временного проживания на территории города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По их данным, остальные три семьи, оставшиеся в гостинице "Семетей", переселят в ближайшее время.

"Во всех квартирах, куда размещаются пострадавшие, имеются все необходимые условия для проживания, как мебель, бытовая техника, отопление", - говорится в сообщении.

Так, 11 семей обеспечены временным жильем за счет государства.

В правительстве отметили, что следует в настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению дома одной семьи, проживающей также в "Семетей", который был частично поврежден в результате авиакатастрофы.

Всего в гостинице "Семетей" проживало 12 семей, в количестве 49 человек, из них 30 взрослых и 19 детей.