Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.00 $/гр (-0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
небольшой снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Авоська: цены на продукты на 3 февраляАвоська: цены на продукты на 3 февраляПо заявлению Дастана Бекешева возбуждено дело на экс-заведующего соццентром общества слепых и глухихПо заявлению Дастана Бекешева возбуждено дело на экс-заведующего соццентром общества слепых и глухих

8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408078-ru.html

Похожие новости

Восемь семей, пострадавших в результате авиакатастрофы получат временное жилье

8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания

8 семьям пострадавшим в результате авиакатастрофы предоставлено временное жилье

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении "Боинга" поступило $962 тыс.

В Баткене бензовоз снес дом. Есть пострадавшие

3 февраля 2017, 17:33       Комментарии

По факту на 3 февраля 8 семьям, пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке Дачи СУ, были предоставлены квартиры для временного проживания на территории города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По их данным, остальные три семьи, оставшиеся в гостинице "Семетей", переселят в ближайшее время.
"Во всех квартирах, куда размещаются пострадавшие, имеются все необходимые условия для проживания, как мебель, бытовая техника, отопление", - говорится в сообщении.
Так, 11 семей обеспечены временным жильем за счет государства.
В правительстве отметили, что следует в настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению дома одной семьи, проживающей также в "Семетей", который был частично поврежден в результате авиакатастрофы.
Всего в гостинице "Семетей" проживало 12 семей, в количестве 49 человек, из них 30 взрослых и 19 детей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум