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По заявлению Дастана Бекешева возбуждено дело на экс-заведующего соццентром общества слепых и глухих

Источник:
http://knews.kg/2017/02/po-zay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408076-ru.html

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3 февраля 2017, 17:31       Комментарии

ГУВД Бишкека по заявлению депутата ЖК Дастана Бекешева возбудило уголовное дело на Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение о совершение преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее по заявлениям бывшего заведующего социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих Темирлана Ормукова о якобы совершении депутатом Жогорку Кенеша Бекешевым тяжких преступлений, а именно получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере с предпринимателей, занимавшихся продажей праворульных автомобилей, за лоббирование их интересов в ЖК КР, незаконную организацию митингов с целью смещения с поста председателя общества слепых и глухих, а также других преступлений, правоохранительными органами проводились соответствующие проверки.
"По результатам проверок доводы Ормукова не нашли подтверждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано, за отсутствием в действиях Бекешева состава преступления. ГУВД по заявлению депутата о принятии мер в отношении Ормукова за заведомо ложное сообщение о якобы совершении им коррупционных преступлений, 2017 года возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

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