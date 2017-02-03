Подписан Кодекс Кыргызской Республики о проступках

3 февраля 2017, 17:04 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о проступках. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Напомним, кодекс принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2016 года. В нем определены принципы, а именно законности, юридической определенности, равенства перед законом, принцип вины, справедливости и другие. Никто не может дважды нести ответственность за совершение одного и того же проступка.

Критерием разграничения преступления и проступка является размер причиненного вреда (значительный, крупный и особо крупный – это уголовно-наказуемое деяние, а все остальное – это проступки).

Кодекс Кыргызской Республики о проступках будет введен в действие с 1 января 2019 года.