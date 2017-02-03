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Подписан Кодекс Кыргызской Республики о проступках

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354814_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408074-ru.html

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Атамбаев подписал Кодекс о проступках

Кодекс о проступках подписал президент Кыргызстана

3 февраля 2017, 17:04       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о проступках. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
Напомним, кодекс принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2016 года. В нем определены принципы, а именно законности, юридической определенности, равенства перед законом, принцип вины, справедливости и другие. Никто не может дважды нести ответственность за совершение одного и того же проступка.
Критерием разграничения преступления и проступка является размер причиненного вреда (значительный, крупный и особо крупный – это уголовно-наказуемое деяние, а все остальное – это проступки).
Кодекс Кыргызской Республики о проступках будет введен в действие с 1 января 2019 года.

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