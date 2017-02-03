Новая сказка Текебаева. Теперь про ЕАЭС

3 февраля 2017, 17:15 Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев вновь предъявил претензии правящей власти. На этот раз он решил, что Кыргызстан не может влиться в ЕАЭС из-за людей из окружения главы государства, которые работают в Евразийской экономической комиссии.

Текебаев озвучил фамилии тех, кто, по его версии, тащит страну на дно. Это Данияр Турусбеков, назначенный директором протокола департамента ЕЭК. Главный атамекеновец говорит, что ранее он был помощником Сапара Исакова.

Следующей под раздачу попала Паиза Суюмбаева, которая работала статс-секретарем в Минздраве. В настоящее время она назначена на должность директора департамента миграции ЕЭК. Текебаев сообщил, что она жена старшего брата заместителя председателя ГКНБ Болота Суюмбаева.

Под номером 3 в текебаевском списке значится Илья Черный, директор департамента функционирования внутренних рынков в ЕЭК. По версии лидера "Ата Мекена", он сын Анатолия Черного - владельца 45% акций ОАО "Кыргызавтомаш" и "Кыргызрадиатор".

Об удивительной способности Омурбека Чиркешовича сочинять сказки "про белого бычка" мы писали неоднократно. Вот ведь бежит человек впереди паровоза, наступает на собственные грабли, а остановиться не может.

Между тем пресс-служба правительства распространила сообщение:

"Данные, озвученные депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Омурбеком Текебаевым относительно граждан Кыргызстана, назначенных на различные должности в Евразийской экономической комиссии, не соответствуют действительности.

В частности, Данияр Турусбеков не является сыном Управляющего делами президента и правительства КР Турусбека Коеналиева. До назначения на нынешнюю должность он проработал в Управлении экономического развития мэрии Бишкека, в Управлении делами президента и правительства Кыргызской Республики, секторе протокола аппарата президента Кыргызской Республики, являлся экспертом отдела внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики.

Илья Черный также не имеет отношения к владельцу акций указанных предприятий. До назначения на должность в Евразийской экономической комиссии он проработал в Центре привлечения прямых инвестиций при Госкомимуществе Кыргызской Республики, являлся советником председателя Госкомимущества Кыргызской Республики, заместителем заведующего отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Кыргызской Республики.

Данияр Турусбеков и Илья Черный так же, как и Паиза Суюмбаева, были назначены на должности в ЕЭК по итогам конкурсного отбора, проведенного международной организацией. Стоит отметить, решение о назначении на должность кандидатов, которые соответствуют установленным ЕЭК требованиям, принимаются большинством голосов членов коллегии ЕЭК. Квоты же на назначение на должности директоров и заместителей директоров департаментов ЕЭК распределены между странами-участницами на равноправной основе".

Кажется, комментарии тут излишни. Однако хотелось бы заметить, что сочинительства Текебаева переходят все границы. Понятно, что человек не спит, думы думает, за страну переживает, но не до маниакальной же степени. Быть может, Омурбеку Чиркешовичу стоит взять хотя бы краткосрочный отпуск?