Авоська: цены на продукты на 3 февраля

3 февраля 2017, 17:42 Комментарии

Трудно представить дасторкон в Кыргызстане без боорсоков - национального мучного блюда кыргызов. Это кусочки теста, замешанного на молоке, обжаренные в кипящем масле. Боорсоки - неотъемлемый атрибут любого праздника, но их часто готовят и в обычные дни. Угощают ими друзей и близких, а также почетных гостей.

Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".