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Доллар вновь подорожал в КыргызстанеДоллар вновь подорожал в Кыргызстане8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания8 семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, предоставлены квартиры для временного проживания

Авоська: цены на продукты на 3 февраля

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408069-ru.html

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3 февраля 2017, 17:42       Комментарии

Трудно представить дасторкон в Кыргызстане без боорсоков - национального мучного блюда кыргызов. Это кусочки теста, замешанного на молоке, обжаренные в кипящем масле. Боорсоки - неотъемлемый атрибут любого праздника, но их часто готовят и в обычные дни. Угощают ими друзей и близких, а также почетных гостей.
Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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