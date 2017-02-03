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Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы

Источник:
http://24.kg/kriminal/44389_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408068-ru.html

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3 февраля 2017, 17:12       Комментарии

Гражданку Кыргызстана выслали из Москвы на родину за мошенничество на сумму свыше 2 миллионов сомов. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российской столицы.
Как отмечается, задержанную в Москве 31-летнюю гражданку КР Назиру Давлеталиеву выдали властям республики за серию мошенничеств в отношении соотечественников.
<ul> <li>Женщину с 2016 года разыскивали правоохранительные органы Кыргызстана по подозрению в 11 мошенничествах.</li> </ul> "Установлено, что Назира Давлеталиева с мая 2014 года по август 2015 года в селе Беловодском путем злоупотребления доверием завладела денежными средствами 11 человек. Получив от односельчан деньги на общую сумму свыше 2 миллионов 146 тысяч сомов, злоумышленница скрылась", - говорится в сообщении.
В августе 2016 года полицейские задержали иностранку на юго-востоке Москвы. По результатам экстрадиционной проверки Генпрокуратура России приняла решение о выдаче злоумышленницы.

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