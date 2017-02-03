Вместо И.Кадыркулова в ЖК придет Айнура Осмонова

3 февраля 2017, 17:03 Комментарии

Вместо депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Искендера Кадыркулова придет следующий по списку кандидат. Об этом 3 февраля АКИpress сообщил лидер фракции Иса Омуркулов. Последним в парламент пришел Аалы Карашев (№47), заменивший Нурмахаммата Баяхунова.

Следующим по списку идет Осмонова Айнура Шермаматовна (№48).

Как сообщили агентству АКИpress в Центральной избирательной комиссии, пока заявление И.Кадыркулова к ним не поступало.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов пояснил, что как только будет опубликован документ о назначении И.Кадыркулова главой "Северэлектро", ЦИК рассмотрит вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий.