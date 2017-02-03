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Индонезия заинтересована в укреплении межпарламентского диалога с Кыргызстаном

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408066-ru.html

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3 февраля 2017, 17:15       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков сегодня, 3 февраля, встретился послом Индонезии Анак Агунг Где Алит Сантика. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы их дальнейшего развития.
Спикер выразил удовлетворение динамикой развития кыргызско-индонезийских отношений, отметив, что страны активно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и на полях различных международных организаций.
Касаясь темы межпарламентского партнерства, Ч.Турсунбеков подчеркнул, что для их укрепления созданы все условия и механизмы, включая правовую основу. Он добавил, что в Жогорку Кенеше создана и работает депутатская группа дружбы с Индонезией, что способствует установлению доверительных отношений между парламентами.
Стороны акцентировали внимание на необходимости укрепления торгово-экономического сотрудничества, где, по общему мнению, у двух стран имеется значительный потенциал.
"Конечно, нам необходимо провести усиленную работу в этом направлении, так как цифры не отвечают имеющемуся потенциалу наших стран в торгово-экономической сфере. Однако, в последние годы отмечается положительная тенденция роста торгового оборота между Кыргызстаном и Индонезией.", - подчеркнул спикер.
В свою очередь, посол отметил, что индонезийская стороны придает большое значение укреплению отношений с Кыргызстаном по всем направлениям. Посол разделил мнение, что наши страны активно сотрудничают в рамках международных организаций, в частности в ООН.
"Да, действительно, между нашими странами нет никаких политических разногласий. Думаю, это говорит о том, что наше взаимодействие развивается в правильно русле. Я уверен, что совместными усилиями мы добьемся хороших показателей и в торгово- экономическом направлении", - отметил Анак Агунг Где Алит Сантика.
Он также заверил Торага, что Индонезия, как и Кыргызстан, заинтересована в укреплении межпарламентского диалога и пригласил Чыныбая Турсунбекова посетить с визитом свою страну.

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