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Индонезия заинтересована в укреплении межпарламентского диалога с КыргызстаномИндонезия заинтересована в укреплении межпарламентского диалога с КыргызстаномВ селе Нижняя Ала-Арча на 5 дней отключат газВ селе Нижняя Ала-Арча на 5 дней отключат газ

В некоторых районов с.Нижняя Ала-Арча 4 дня не будет газа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nekotor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408059-ru.html

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3 февраля 2017, 17:12       Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. В некоторых районов с.Нижняя Ала-Арча 4 дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Как отмечается, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа с 6 по 10 февраля в с.Нижняя Ала-Арча в районах, ограниченных отрезками улиц Коллекторная, Киргизская, пер.Советский, МЧК; Киргизская, Колхозная, Коллективная, МЧК.
ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.

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