3 февраля 2017, 17:12 Комментарии

Бишкек, 3 февраля /Кабар/. В некоторых районов с.Нижняя Ала-Арча 4 дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как отмечается, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа с 6 по 10 февраля в с.Нижняя Ала-Арча в районах, ограниченных отрезками улиц Коллекторная, Киргизская, пер.Советский, МЧК; Киргизская, Колхозная, Коллективная, МЧК.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.