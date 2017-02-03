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СМИ: В пригороде Парижа произошел мощный взрыв

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354781_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407809-ru.html

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У избитой кыргызстанки, находящейся в Турции, произошло кровоизлияние в мозг

3 февраля 2017, 9:15       Комментарии

В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет "Росбалт" со ссылкой на Le Parisien.
Инцидент произошел около 03.00 (по бишкекскому времени) в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны. Как сообщается, число пострадавших может вырасти.
По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона.

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