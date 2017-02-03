СМИ: В пригороде Парижа произошел мощный взрыв

3 февраля 2017, 9:15 Комментарии

В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет "Росбалт" со ссылкой на Le Parisien.

Инцидент произошел около 03.00 (по бишкекскому времени) в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны. Как сообщается, число пострадавших может вырасти.

По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона.