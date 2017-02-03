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Школа и стадион в украинской Авдеевке подверглись обстрелуШкола и стадион в украинской Авдеевке подверглись обстрелу

Да будет свет! Коммунальщики продолжают устанавливать уличное освещение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354780_da...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407807-ru.html

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3 февраля 2017, 9:21       Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" ведет работу по модернизации наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
С начала этого года предприятием уже установлены 260 новых современных светодиодных светильников на улицах Шабдан Баатыра и Токтогула. В настоящее время ведутся ремонтные работы по улице Юнусалиева.
По данным мэрии, всего в этом году планируется установить 6 тысяч энергосберегающих светильников на 38 улицах города. Сотрудники "Бишкексвета" также планируют заменить существующие сети наружного освещения на самонесущие изолированные проводы протяженностью 20 км.
Не первый раз горожане обращаются с вопросом, почему днем на улицах горят фонари. В муниципалитете объяснили: эти виды работ производятся в светлое время суток для обеспечения нормативных требований по освещенности рабочих мест и требуют постоянного контроля процесса ремонта.

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