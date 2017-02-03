В Оше девочка из "группы смерти" порезала себе руку

3 февраля 2017, 9:00 Комментарии

В Оше девочка, состоящая в социальных сетях в "группе смерти", порезала себе руку. Об этом сообщает УВД Оша.

По ее данным, 2 февраля сотрудниками правоохранительных органов выявлен факт вовлечения в игры под названиями "Синий кит", "Тихий дом" четырех подростков. Одна из них, выполняя задание администратора игры, порезала себе руку и отправила ему для отчета фото.

Как сообщается, это ученики 7-8 классов одной из школ южной столицы.

Милиция обращается к родителям с напоминанием: если вы обнаружили, что ваши дети вовлечены в данные игры, обращайтесь в правоохранительные органы и к руководству школы.