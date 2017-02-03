Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.35 $/гр (+0.45) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пострадавший в ДТП в Москве остается в тяжелом состоянии. Родных пока нетПострадавший в ДТП в Москве остается в тяжелом состоянии. Родных пока нет"Требования Текебаева отправить в отставку главу правительства - вздор""Требования Текебаева отправить в отставку главу правительства - вздор"

В Оше девочка из "группы смерти" порезала себе руку

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/44...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407806-ru.html

Похожие новости

Омбудсмен предложил проводить День против суицида из-за появившихся "групп смерти" в Интернете

"Группы смерти". Совет обороны не проводил экстренного совещания

"Группы смерти". Забрать телефоны у школьников предлагают депутаты

Сегодня: жертва "Группы смерти", снос пятиэтажки, Сарпашев и земля Бакиева

"Группа смерти" - миф или реальность? Опасность эпидемии суицида в школах

3 февраля 2017, 9:00       Комментарии

В Оше девочка, состоящая в социальных сетях в "группе смерти", порезала себе руку. Об этом сообщает УВД Оша.
По ее данным, 2 февраля сотрудниками правоохранительных органов выявлен факт вовлечения в игры под названиями "Синий кит", "Тихий дом" четырех подростков. Одна из них, выполняя задание администратора игры, порезала себе руку и отправила ему для отчета фото.
Как сообщается, это ученики 7-8 классов одной из школ южной столицы.
Милиция обращается к родителям с напоминанием: если вы обнаружили, что ваши дети вовлечены в данные игры, обращайтесь в правоохранительные органы и к руководству школы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум