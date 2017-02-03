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Заместители министра образования назначены с конкретной целью, - источник

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407805-ru.html

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3 февраля 2017, 9:10       Комментарии

Заместители министра образования назначены с конкретной целью. Об этом АКИpress 2 февраля сообщил источник. Он рассказал о сути назначения двух заместителей министра образования и науки.
По его словам, на Кудайберди Кожобекова возложена задача распространить успешное внедрение электронной карты студента в Ошском государственном университете. Карта одновременно может использоваться как студенческий билет, зачетка, депозитная карта, как электронный чип для доступа на территорию университета и т.д.
"Многие университеты сейчас успешно саботируют внедрение электронных карт. Им это невыгодно, так как сужает возможности коррупции", - пояснил он ситуацию.
Предполагается, что электронная система вуза будет подключена в единую сеть, к которой будет иметь доступ министерство.
Другой заместитель министра Салидин Калдыбаев будет отвечать за внедрение системы оценок учителей.

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