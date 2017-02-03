Заместители министра образования назначены с конкретной целью, - источник

3 февраля 2017, 9:10 Комментарии

Заместители министра образования назначены с конкретной целью. Об этом АКИpress 2 февраля сообщил источник. Он рассказал о сути назначения двух заместителей министра образования и науки.

По его словам, на Кудайберди Кожобекова возложена задача распространить успешное внедрение электронной карты студента в Ошском государственном университете. Карта одновременно может использоваться как студенческий билет, зачетка, депозитная карта, как электронный чип для доступа на территорию университета и т.д.

"Многие университеты сейчас успешно саботируют внедрение электронных карт. Им это невыгодно, так как сужает возможности коррупции", - пояснил он ситуацию.

Предполагается, что электронная система вуза будет подключена в единую сеть, к которой будет иметь доступ министерство.

Другой заместитель министра Салидин Калдыбаев будет отвечать за внедрение системы оценок учителей.