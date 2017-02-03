3 февраля 2017, 9:11 Комментарии

В столице продолжается работа по модернизации наружного освещения, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

С начала года "Бишкексвет" установил 260 новых современных светодиодных светильников на улицах Шабдан Батыра от улицы И.Ахунбаева до улицы Жибек Жолу, а также по улице Токтогула от улицы Н.Гоголя до улицы Б.Бейшеналиевой. В настоящее время ведутся ремонтные работы по улице Юнусалиева.

Всего в этом году планируется установить 6 тысяч энергосберегающих светильников на 38 улицах города Бишкек. Сотрудники "Бишкексвет" также планируют заменить существующие сети наружного освещения на самонесущие изолированные проводы (СИП) протяженностью 20 км.

Жители города не раз обращались с вопросом, почему днем на улицах горят фонари. Эти виды работ производятся в светлое время суток для обеспечения нормативных требований по освещенности рабочих мест и требуют постоянного контроля процесса ремонта.

Телефон диспетчерской службы МП "Бишкексвет" 31-17-23.