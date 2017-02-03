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В столице продолжается работа по модернизации наружного освещения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407804-ru.html

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3 февраля 2017, 9:11       Комментарии

В столице продолжается работа по модернизации наружного освещения, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
С начала года "Бишкексвет" установил 260 новых современных светодиодных светильников на улицах Шабдан Батыра от улицы И.Ахунбаева до улицы Жибек Жолу, а также по улице Токтогула от улицы Н.Гоголя до улицы Б.Бейшеналиевой. В настоящее время ведутся ремонтные работы по улице Юнусалиева.
Всего в этом году планируется установить 6 тысяч энергосберегающих светильников на 38 улицах города Бишкек. Сотрудники "Бишкексвет" также планируют заменить существующие сети наружного освещения на самонесущие изолированные проводы (СИП) протяженностью 20 км.
Жители города не раз обращались с вопросом, почему днем на улицах горят фонари. Эти виды работ производятся в светлое время суток для обеспечения нормативных требований по освещенности рабочих мест и требуют постоянного контроля процесса ремонта.
Телефон диспетчерской службы МП "Бишкексвет" 31-17-23.

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