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Грузия входит в Шенгенскую зону

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354776_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407803-ru.html

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3 февраля 2017, 8:50       Комментарии

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Сообщает Би-би-си.
Большинство парламентариев поддержали это решение, однако, представители Британии и Голландии посчитали его преждевременным.
Евродепутаты также отметили, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима.
Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, на сессии депутаты Европарламента утвердили введение безвизового режима для Косово и сняли преграду к безвизовому режиму для Украины
Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года одобрили введение безвизового режима и для Косово.

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