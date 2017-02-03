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"Требования Текебаева отправить в отставку главу правительства - вздор""Требования Текебаева отправить в отставку главу правительства - вздор"Грузия входит в Шенгенскую зонуГрузия входит в Шенгенскую зону

Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354765_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407802-ru.html

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3 февраля 2017, 8:52       Комментарии

Британские и американские геофизики доказали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Университет Рединга (Великобритания).
По оценкам специалистов, скорее всего, на 2050 год придется наступление минимума солнечной активности. Данное явление, как отмечают авторы, похоже на минимум Маундера - период долговременного уменьшения солнечной активности, прежде всего количества пятен на звезде.
Снижение активности приведет, как полагают ученые, к сокращению примерно на треть объема гелиосферы - области вокруг светила, где доминирует магнитное поле звезды. Это приведет к проникновению вглубь Солнечной системы высокоэнергетических заряженных частиц, которые, возможно, и спровоцируют коллапс энергетических систем планеты.
Снижение активности светила может привести также к тому, что полярные сияния будут наблюдаться только на крайне высоких широтах, что связано с предполагаемым ослаблением солнечного ветра. В частности, сияния не будут видны с территории Великобритании.
К своим выводам ученые пришли, проведя магнитогидродинамическое моделирование солнечной атмосферы. Построение авторов основано на имеющихся данных о солнечных пятнах, собранных в течение последних 30 лет, а также общую статистику активности светила за последние четыре века.

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