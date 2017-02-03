Для помощи Чалдыбарскому интернату проведут благотворительный концерт

3 февраля 2017, 9:00 Комментарии

7 февраля в городе Бишкек состоится благотворительный концерт для сбора средств для воспитанников Чалдыбарского детского дома-интерната в Таласской области. Об этом рассказал один из организаторов вечера Дияс Джалишев.

На концерте выступят Светлана Назаренко ("Город 312"), Жийдеш Идирисова, Салтанат Аширова, Айым Айыльчиева, Аяна Касымова, команда "Жарайт Сити" и "Эл Эмне Дейт", музыкальную программу будет вести Эльдияр Кененсаров.

"Этой акцией мы стремимся привлечь интерес компаний и граждан для оказания помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, без родительской опеки и поддержки родных людей", - сказал Джалишев.

Акцию проводят молодые активисты при поддержке Общественного фонда "Защита прав детей-сирот". Звезды кыргызской и российской эстрады выступят на безвозмездной основе. Все собранные средства пойдут на ремонт здания и нужды, необходимые для детского дома. Информация о сборе денежных средств и расходах будет открыта для всех. Организаторы на своих страничках в социальных сетях будут публиковать отчеты о ходе выполняемых работ.

Справка: Чалдыбарская школа-интернат для детей сирот, оставшихся без попечения родителей, находится на территории Таласской области Бакай-Атинского района в селе Кызыл-Сай. В настоящий момент там воспитываются 320 детей.

На сегодняшний день детский дом нуждается в:

<li>окнах - 28 шт.</li><li>дверях - 26 шт.</li><li>люстрах/ лампах - 235 шт.</li>