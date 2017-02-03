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Заместители министра образования назначены с конкретной целью, - источникЗаместители министра образования назначены с конкретной целью, - источникВ Оше девочка из "группы смерти" порезала себе рукуВ Оше девочка из "группы смерти" порезала себе руку

Пострадавший в ДТП в Москве остается в тяжелом состоянии. Родных пока нет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354778_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407799-ru.html

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3 февраля 2017, 9:09       Комментарии

Пострадавший в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве кыргызстанец остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в посольстве КР в Москве.
По словам врачей, состояние 22-летнего Кылычбека уулу Бекбола остается тяжелым, поэтому к нему не пускают сотрудников посольства, которые пытались с ним увидеться. Родственники парня пока не объявились.
Напомним, 1 февраля, примерно в 15.20 по московскому времени (18.20 по бишкекскому) на Варшавском шоссе столкнулись "Тойота" и УАЗ. В результате ДТП погибли 8 человек - граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Пострадали три человека, в том числе гражданин Кыргызстана – 22-летний Кылычбек уулу Бекбол, который находился за рулем "Тойоты". Все они были доставлены в государственную клиническую больницу №1 санитарным вертолетом.
По не уточненным данным, пассажиры "Тойоты" направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово для оформления документов.
По данным следствия, виновником ДТП является водитель "Тойоты" и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
"Вопрос находится на контроле посольства", - отметили в диппредставительстве.

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