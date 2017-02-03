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Facebook официально верифицировал тайное сообщество "Иллюминаты"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354764_fa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407798-ru.html

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3 февраля 2017, 8:24       Комментарии

В Facebook появилась группа тайного сообщества "Иллюминаты". Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Independent.
На страницу подписано более 380 тысяч пользователей. В её описании сказано, что в сообщество "Иллюминаты" входят политические лидеры, бизнесмены и другие представители мировой элиты. Также там уточняется, что иллюминаты "всегда следят за вами".
На странице сообщества размещаются ответы на часто задаваемые вопросы: "Что значит критика для правителя?", "Что такое богатство и успех?". На вопрос "Деньги - это добро или зло?", иллюминаты отвечают, что у денег нет ни чувств, ни голоса, ни души, выбор между добром и злом делает сам человек. Также в сообществе публикуются фотографии вступивших в ряды иллюминатов.
В группе можно найти информацию о том, где купить сувениры - кружки, подвески и талисманы с логотипом общества - глазом, обрамлённым треугольником.
Несмотря на то что сообщество является тайным, у него также есть свой сайт и рекламный ролик на американском телевидении.
Организация "Иллюминаты" ведёт свою историю с XVIII века. Тогда орден был тайным просветительским обществом учёных, которые боролись против преследований инквизиции.
Приверженцы конспирологии уверены, что иллюминаты тайно управляют историческим процессом на Земле. Указания они получают якобы от рептилоидов. Сторонники теории заговора утверждают, что ящерицы умеют принимать человеческий облик и общаются с самыми влиятельными людьми мира.
В июне 2016 года основатель Facebook Марк Цукерберг во время видеотрансляции в сервисе Facebook Live заявлял, что не имеет никакого отношения к группе рептилоидов. Однако зрители заметили, что бизнесмен слегка занервничал, отвечая на этот вопрос.

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