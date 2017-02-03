Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.35 $/гр (+0.45) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Negatiff: За смерть 6-летнего мальчика никто не ответит из-за "примирения сторон"Negatiff: За смерть 6-летнего мальчика никто не ответит из-за "примирения сторон"Областные управления архитектуры и градостроительства Госстроя будут ликвидированыОбластные управления архитектуры и градостроительства Госстроя будут ликвидированы

Positiff: На территории вокруг Башни Бурана установили прожекторы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407796-ru.html

Похожие новости

Политолог о махинациях вокруг "Мегакома": Виновные должны понести наказание

Минобразования: вход на территорию школы посторонних лиц должен быть запрещен

"Сантерра" - территория солнечных деток

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на территории столицы предотвращены 6 случаев массовых драк среди несовершеннолетних

МАК: Жилой поселок слишком близко расположен к территории аэропорта

3 февраля 2017, 8:00       Комментарии

По словам бухгалтера конторы Майрам Усубалиевой, на территории вокруг Башни Бурана установили прожекторы. Также построили новый музей, а в старом музее провели ремонт, заменили старые окна на новые. "Музей работает с 1977 года. Строительство нового музея провели в честь 1000-летия Ж.Баласагына. Строительство музея началось в июле, а завершилось в октябре", - сказала М.Усубалиева.
Башня Бурана находится в 13 км от города Токмок. Ее построили в XI веке. Она была построена возле мечети. Ее первоначальная высота составляла 46-47 метров, а сейчас 24 метра, высота фундамента - 5-6 метров. Руины Бураны считаются остатками старинного города, принадлежавший к X-XV векам.
________________________________________________________________________
Таксист чистосердечно признался в убийстве пассажира
Следственный отдел ОВД Жайылского района проводит расследование уголовного дела по факту убийства, сообщает 2 февраля пресс-служба Управления патрульной милиции по ГУВД Чуйской области.
В ночь на 1 февраля сотрудники патрульной милиции Чуйской области задержали жителя города Кара-Балта С.А., 1993 года рождения, по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мужчина, занимающийся частным извозом, явился с повинной и рассказал все подробности произошедшего.
В районе дачных домов около села Новониколаевка сотрудники УПМ ГУВД Чуйской области обнаружили на улице труп неизвестного мужчины 40-45 лет с ножевыми ранениями в области груди.
По показаниям задержанного, 31 января примерно в 21:00 в Кара-Балте к нему подошел незнакомый мужчина 40-45 лет, и попросил подвезти до села за 100 сомов. Когда приехали, незнакомец вытащил нож и замахнулся. Водитель вырвал у него нож и, защищаясь, нанес ему удар. После чего обратился к сотрудникам милиции на посту Сосновка.
В настоящее время показания задержанного проверяются. У него также имеются ножевые раны в области лица. Назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Приняты меры по установлению личности убитого неизвестного мужчины. По предварительным данным, им является житель Чуйской области, 1964 года рождения.
Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.
___________________________________________________________________________
В Жалал-Абаде милиционеры во время жума-намаза будут сторожить телефоны и обувь, которые крадут члены ОПГ
В Жалал-Абадской области милиционеры будут дежурить в мечетях во время пятничного намаза, сообщили в УВД.
Согласно информации, в последнее время участились случаи кражи телефонов, обуви, верхней одежды во время пятничного намаза.
По данным сотрудников мечетей, данные преступления совершаются организованной группой.
__________________________________________________________________________
Минздрав закупает расходные материалы для гемодиализа на сумму более 110 млн сомов
Министерство здравоохранения объявило тендер на приобретение расходных материалов для гемодиализа. Об этом 2 февраля сообщается на официальном портале Государственных закупок.
По данным сайта, планируемая сумма покупки составляет 110 млн 335 тыс. 625 сомов.
Так, расходные материалы будут поставлены в Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова, Национальный центр охраны материнства и детства, Иссык-Кульскую областную объединенную больницу, Ошскую межобластную клиническую больницу, Национальный госпиталь, а также в объединенные больницы Чуйской, Таласской и Жалал-Абадской областей.
Срок подачи тендерных заявок истекает 24 февраля.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум