Positiff: На территории вокруг Башни Бурана установили прожекторы

3 февраля 2017, 8:00 Комментарии

По словам бухгалтера конторы Майрам Усубалиевой, на территории вокруг Башни Бурана установили прожекторы. Также построили новый музей, а в старом музее провели ремонт, заменили старые окна на новые. "Музей работает с 1977 года. Строительство нового музея провели в честь 1000-летия Ж.Баласагына. Строительство музея началось в июле, а завершилось в октябре", - сказала М.Усубалиева.

Башня Бурана находится в 13 км от города Токмок. Ее построили в XI веке. Она была построена возле мечети. Ее первоначальная высота составляла 46-47 метров, а сейчас 24 метра, высота фундамента - 5-6 метров. Руины Бураны считаются остатками старинного города, принадлежавший к X-XV векам.

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Таксист чистосердечно признался в убийстве пассажира

Следственный отдел ОВД Жайылского района проводит расследование уголовного дела по факту убийства, сообщает 2 февраля пресс-служба Управления патрульной милиции по ГУВД Чуйской области.

В ночь на 1 февраля сотрудники патрульной милиции Чуйской области задержали жителя города Кара-Балта С.А., 1993 года рождения, по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мужчина, занимающийся частным извозом, явился с повинной и рассказал все подробности произошедшего.

В районе дачных домов около села Новониколаевка сотрудники УПМ ГУВД Чуйской области обнаружили на улице труп неизвестного мужчины 40-45 лет с ножевыми ранениями в области груди.

По показаниям задержанного, 31 января примерно в 21:00 в Кара-Балте к нему подошел незнакомый мужчина 40-45 лет, и попросил подвезти до села за 100 сомов. Когда приехали, незнакомец вытащил нож и замахнулся. Водитель вырвал у него нож и, защищаясь, нанес ему удар. После чего обратился к сотрудникам милиции на посту Сосновка.

В настоящее время показания задержанного проверяются. У него также имеются ножевые раны в области лица. Назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Приняты меры по установлению личности убитого неизвестного мужчины. По предварительным данным, им является житель Чуйской области, 1964 года рождения.

Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.

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В Жалал-Абаде милиционеры во время жума-намаза будут сторожить телефоны и обувь, которые крадут члены ОПГ

В Жалал-Абадской области милиционеры будут дежурить в мечетях во время пятничного намаза, сообщили в УВД.

Согласно информации, в последнее время участились случаи кражи телефонов, обуви, верхней одежды во время пятничного намаза.

По данным сотрудников мечетей, данные преступления совершаются организованной группой.

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Минздрав закупает расходные материалы для гемодиализа на сумму более 110 млн сомов

Министерство здравоохранения объявило тендер на приобретение расходных материалов для гемодиализа. Об этом 2 февраля сообщается на официальном портале Государственных закупок.

По данным сайта, планируемая сумма покупки составляет 110 млн 335 тыс. 625 сомов.

Так, расходные материалы будут поставлены в Национальный центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова, Национальный центр охраны материнства и детства, Иссык-Кульскую областную объединенную больницу, Ошскую межобластную клиническую больницу, Национальный госпиталь, а также в объединенные больницы Чуйской, Таласской и Жалал-Абадской областей.

Срок подачи тендерных заявок истекает 24 февраля.