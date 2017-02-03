Negatiff: За смерть 6-летнего мальчика никто не ответит из-за "примирения сторон"

3 февраля 2017, 8:01 Комментарии
За смерть 6-летнего мальчика никто не ответит из-за "примирения сторон" Октябрьский райсуд в связи с примирением сторон прекратил дело целительницы, из-за "лечения" которой умер 6-летний мальчик
Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение по уголовному делу С.Т., которая занималась незаконным врачеванием. Об этом сообщается в постановлении суда от 22 декабря 2016 года.
С.Т., занимаясь народным целительством, не имея лицензии Минздрава на занятие врачебной деятельности, с целью лечения несовершеннолетнего нанесла на его тело множество насечек швейной иглой, а также области пораженных частей обработала веществом голубого цвета.
В тот же день мальчик в связи с ухудшением был доставлен больницу, где в реанимации отделении скончался.
Органы следствия обвиняли С.Т. в совершении преступлений, предусмотренных по ст.122 ч.1 ("Незаконное врачевание, если оно повлекло длительное расстройство здоровья либо иные тяжкие последствия") Уголовного кодекса.
В судебном заседании от адвоката поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как потерпевшая моральных и материальных претензий к подсудимой не имеет.
Государственный обвинитель и потерпевшая поддержали заявленное ходатайство и также просили его удовлетворить.
В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела.
Суд прекратил уголовное дело в отношении С.Т. в связи с отказом потерпевших от поддержания частно-публичного обвинения.
В акте указывается, что постановление принято председательствующим судьей С.А.О. В Октябрьском районном суде под такие инициалы подходит судья Сариев Аманбек Орозунбекович.
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Депутат утверждает, что в 2016 году произошло более 1,5 тыс. фактов самоубийства
Депутат Жогорку Кенеша Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт") просит правительство закрыть доступ к интернет-сайтам, где пропагандируется игра "Синий кит". Об этом он сказал 2 февраля на заседании парламента.
По его словам, в 2016 году произошло 7204 дорожно-транспортных происшествия, 784 изнасилования, 214 фактов убийства и 1571 факт самоубийства.
Он напомнил, что накануне сбросился ученик 8-класса.
В микрорайоне Восток-5 с окна 5 этажа выбросился школьник. Милиция в настоящее время расследует это дело.
До этого Министерство образования и науки обратилось в правоохранительные органы с просьбой ограничить доступ к сайтам, пропагандирующих суицид.