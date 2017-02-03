Областные управления архитектуры и градостроительства Госстроя будут ликвидированы

3 февраля 2017, 6:25 Комментарии

Областные управления архитектуры и градостроительства Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ будут ликвидированы.

Как сообщили АКИpress в Госстрое, на сегодняшний день в территориальных управлениях архитектуры и градостроительства идет оптимизация структур.

Реструктуризация связа с постановлением правительства "Об оптимизации отдельных областных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета и территориальных структурных подразделений государственных органов".