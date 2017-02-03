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Областные управления архитектуры и градостроительства Госстроя будут ликвидированы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407793-ru.html

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3 февраля 2017, 6:25       Комментарии

Областные управления архитектуры и градостроительства Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ будут ликвидированы.
Как сообщили АКИpress в Госстрое, на сегодняшний день в территориальных управлениях архитектуры и градостроительства идет оптимизация структур.
Реструктуризация связа с постановлением правительства "Об оптимизации отдельных областных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета и территориальных структурных подразделений государственных органов".

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