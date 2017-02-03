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Постпреды стран СНГ обсудят вопрос ротации заместителей исполнительного секретаря Содружества

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407792-ru.html

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3 февраля 2017, 4:22       Комментарии

В Минске под председательством постоянного полномочного представителя России в СНГ Андрея Шведова 7 февраля пройдет заседание Совета постпредов государств - участников СНГ.
Как сообщает Исполнительный комитет, в заседании примет участие исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Постоянные полномочные представители обсудят приоритеты работы стран Содружества в сфере гуманитарного сотрудничества на 2017 год и роль Исполкома СНГ в реализации принятых нормативных документов.
Планируется также рассмотреть вопрос о порядке распределения квот, назначения и ротации заместителей председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ и других должностных лиц на квотные должности в Исполнительном комитете СНГ.
Ожидается, что на заседании будет сформирован проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в Ташкенте 7 апреля, и согласована кандидатура главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания Армении, намеченных на 2 апреля нынешнего года.

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