Постпреды стран СНГ обсудят вопрос ротации заместителей исполнительного секретаря Содружества

3 февраля 2017, 4:22 Комментарии

В Минске под председательством постоянного полномочного представителя России в СНГ Андрея Шведова 7 февраля пройдет заседание Совета постпредов государств - участников СНГ.

Как сообщает Исполнительный комитет, в заседании примет участие исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Постоянные полномочные представители обсудят приоритеты работы стран Содружества в сфере гуманитарного сотрудничества на 2017 год и роль Исполкома СНГ в реализации принятых нормативных документов.

Планируется также рассмотреть вопрос о порядке распределения квот, назначения и ротации заместителей председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ и других должностных лиц на квотные должности в Исполнительном комитете СНГ.

Ожидается, что на заседании будет сформирован проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в Ташкенте 7 апреля, и согласована кандидатура главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания Армении, намеченных на 2 апреля нынешнего года.