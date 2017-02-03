На занятии в Оше пограничники пресекли учебную попытку нападения на КПП (фото)

3 февраля 2017, 3:33 Комментарии

На войсковом стрельбище управления ГПС по Ошской области 2 февраля состоялось показное занятие для военнослужащих контрольно-пропускных пунктов (КПП) по теме: "Действия подразделения пограничного контроля в случае нападения на пункт пропуска и пресечение попыток массового нарушения государственной границы в автомобильном пункте пропуска".

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, основная цель занятия - совершенствование слаженности действий военнослужащих КПП и подразделений взаимодействующих органов при нападении на пункт пропуска и предотвращение попыток массового нарушения государственной границы.

По сценарию занятия группа из 10-15 вооруженных лиц, совершив преступление в Оше, попыталась покинуть территорию Кыргызстана через КПП "Достук-автодорожный". Прибыв на КПП, преступники открыли огонь по пограничному наряду. Пограничники вступили в перестрелку с преступниками. С целью блокирования и ликвидации преступной группы в район боестолкновения на бронетранспортерах и автомашинах прибыл отряд специального назначения ГПС. В результате действий пограничников часть преступной группировки была ликвидирована, другая часть задержана.

По окончании боевой операции взаимодействующие структуры приступили к выполнению своих функциональных задач.

"В этот раз поставленные задачи были выполнены. Подразделения ГПС и других силовых и правоохранительных структур продемонстрировали слаженность в действиях, что говорит о высоком уровне межведомственного взаимодействия", - отметил руководитель занятий Мирлан Сарлыкбек уулу.

В показном занятии принимали участие военнослужащие пунктов пропуска, дислоцированных по всему периметру госграницы.

В ходе занятия практические навыки получили более 60 военнослужащих, которые с 5 января проходили курс повышения квалификации, проводимый для контролеров пунктов пропуска.

"В течение месяца они изучали специфику пограничного контроля, а сегодня смогли на практике применить полученные знания в обстановке, приближенной к реальной", - подчеркнул Сарлыкбек Мирлан уулу.