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Посол Кыргызстана и замглавы МИД Кувейта проработают вопрос организации визитов на высоком уровне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407789-ru.html

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Погода в Кыргызстане на 3 февраля: будет снег

3 февраля 2017, 0:11       Комментарии

Посол Кыргызстана в Кувейте Жусупбек Шарипов 1 февраля провел встречу с директором Департамента протокола в ранге заместителя министра иностранных дел Кувейта послом Дарием Аджран Аль-Аджраном.
Как сообщает 2 февраля пресс-служба МИД, в ходе встречи Ж.Шарипов и Д.Аль-Аджран обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.
В частности, стороны отметили положительную динамику в кыргызско-кувейтских двусторонних отношениях, согласились с мнением о необходимости их активизации путем обмена делегациями.
По итогам встречи стороны договорились проработать вопрос организации визитов на высшем и высоком уровнях, проведения первого заседания межправительственной комиссии и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в текущем году.

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