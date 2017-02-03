Посол Кыргызстана и замглавы МИД Кувейта проработают вопрос организации визитов на высоком уровне

3 февраля 2017, 0:11 Комментарии

Посол Кыргызстана в Кувейте Жусупбек Шарипов 1 февраля провел встречу с директором Департамента протокола в ранге заместителя министра иностранных дел Кувейта послом Дарием Аджран Аль-Аджраном.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба МИД, в ходе встречи Ж.Шарипов и Д.Аль-Аджран обсудили актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.

В частности, стороны отметили положительную динамику в кыргызско-кувейтских двусторонних отношениях, согласились с мнением о необходимости их активизации путем обмена делегациями.

По итогам встречи стороны договорились проработать вопрос организации визитов на высшем и высоком уровнях, проведения первого заседания межправительственной комиссии и политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в текущем году.