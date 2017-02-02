В Кыргызстане аккредитованы ряд некоммерческих организаций, оказывающих услуги детям

2 февраля 2017, 23:46 Комментарии

В Кыргызстане 10 некоммерческих организаций (НКО), оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получили сертификаты об аккредитации. Об этом 2 февраля сообщает Министерство труда и социального развития.

Сертификаты получили следующие НКО:

- Детский дом "Кара-Балта";

- Общественное объединение "Кризисный центр Багыт";

- Учреждение "Центр детства Нуристан";

- Общественный фонд "SOS детский деревня Кыргызстана", "SOS-Детская деревня Бишкека";

- Детский дом "Каракол";

- Учреждение "Центр детства Гулзар";

- Учреждение "Центр материнства и детства - Сокулук";

- Учреждение Центр материнства и детства "Аль-Фауз";

- Учреждение "Центр детства "Элистан";

- Общественное объединение "Friend of Children";

По данным ведомства, на сегодняшний день по всей республике действуют 59 НКО, оказывающие услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Все эти организации (детские учреждения интернатного типа, приюты, детские дома, пансионы) предназначены для круглосуточного пребывания детей в возрасте от 4 до 18 лет.

"Аккредитации подлежат НКО независимо от форм собственности, оказывающие услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и предназначенные для круглосуточного пребывания детей с целью улучшения качества предоставления услуг детям в ТЖС", - сказали в пресс-службе.