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В Кыргызстане аккредитованы ряд некоммерческих организаций, оказывающих услуги детям

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407788-ru.html

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2 февраля 2017, 23:46       Комментарии

В Кыргызстане 10 некоммерческих организаций (НКО), оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, получили сертификаты об аккредитации. Об этом 2 февраля сообщает Министерство труда и социального развития.
Сертификаты получили следующие НКО:
- Детский дом "Кара-Балта";
- Общественное объединение "Кризисный центр Багыт";
- Учреждение "Центр детства Нуристан";
- Общественный фонд "SOS детский деревня Кыргызстана", "SOS-Детская деревня Бишкека";
- Детский дом "Каракол";
- Учреждение "Центр детства Гулзар";
- Учреждение "Центр материнства и детства - Сокулук";
- Учреждение Центр материнства и детства "Аль-Фауз";
- Учреждение "Центр детства "Элистан";
- Общественное объединение "Friend of Children";
По данным ведомства, на сегодняшний день по всей республике действуют 59 НКО, оказывающие услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Все эти организации (детские учреждения интернатного типа, приюты, детские дома, пансионы) предназначены для круглосуточного пребывания детей в возрасте от 4 до 18 лет.
"Аккредитации подлежат НКО независимо от форм собственности, оказывающие услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и предназначенные для круглосуточного пребывания детей с целью улучшения качества предоставления услуг детям в ТЖС", - сказали в пресс-службе.

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