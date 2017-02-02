МЧС планирует приобрести 3 пожарных машины с лестницей

2 февраля 2017, 23:12 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций до 2018 года планирует приобрести 3 пожарных машины с лестницей. Об этом 2 февраля на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглавы МЧС Калыс Ахматов.

В настоящее время, по его словам, в республике функционирует только одна такая машина, она находится в Бишкеке.

Депутат Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") заявил, что для аэропорта "Манас" также необходимо закупить новые пожарные машины. "Авиакатастрофа показала это. Кроме того, МЧС следует требовать от школ и учебных заведений соблюдать правила противопожарной безопасности", - добавил он.