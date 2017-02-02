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МЧС планирует приобрести 3 пожарных машины с лестницей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407787-ru.html

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2 февраля 2017, 23:12       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций до 2018 года планирует приобрести 3 пожарных машины с лестницей. Об этом 2 февраля на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглавы МЧС Калыс Ахматов.
В настоящее время, по его словам, в республике функционирует только одна такая машина, она находится в Бишкеке.
Депутат Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") заявил, что для аэропорта "Манас" также необходимо закупить новые пожарные машины. "Авиакатастрофа показала это. Кроме того, МЧС следует требовать от школ и учебных заведений соблюдать правила противопожарной безопасности", - добавил он.

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