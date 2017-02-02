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Глава ЦИК Н.Шайлдабекова рассказала о процедуре досрочных выборов президента в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407785-ru.html

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2 февраля 2017, 21:18       Комментарии

Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова 2 февраля рассказала АКИpress о процедуре досрочных президентски выборов в Кыргызстане.
По ее словам, полномочия президента Кыргызстана могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) отставки по его заявлению;
2) отрешения его от должности в предусмотренном настоящей Конституцией порядке (импичмент);
3) невозможности осуществления полномочий президента по болезни или в случае его смерти.
"Если президент не может осуществлять свои действия из-за болезни, Жогорку Кенеш на основании заключения создаваемой парламентом государственной медицинской комиссии принимает решение о досрочном освобождении президента от должности не менее, чем двумя третями от общего числа голосов (не менее 80 голосов)", - сказала она.
"В случае его отставки по собственному желанию, президент отдает свое заявление об уходе в Жогорку Кенеш.
Также президент может публично заявить об этом [об отставке] в СМИ, например, обратиться к народу по телевидению. Тогда Жогорку Кенеш принимает заявление об отставке к сведению, и оно оформляется протокольно. В таком случае письменного заявления не требуется", - пояснила она.
"Вообще, как написано в конституционном законе, очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье ноября того года, в котором истекает срок полномочий действующего президента. То есть по плану в 2017 году выборы президента должны пройти 19 ноября.
Дата выборов назначается Жогорку Кенешем не ранее 5 месяцев и не позднее, чем за 4 месяца до дня выборов, то есть парламент должен сообщить о дате проведения президентских выборов не позднее, то есть с 19 июня по 19 июля 2017 года должны быть официально объявлены президентские выборы.
Досрочные выборы президента также назначаются Жогорку Кенешем не позднее недели со дня прекращения полномочий президента. Также выборы должны быть проведены в 3-месячный срок. Сроки избирательных действий в таком случае сокращаются на четверть.
В случае, если Жогорку Кенеш не назначит дату выборов или досрочных выборов президента, выборы считаются назначенными, а назначает их ЦИК", - сказала она.

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