В Дании сняли ролик о сходстве самых разных людей. В чем оно?

2 февраля 2017, 20:00 Комментарии

Датский режиссер Асгер Лет снял для местного телеканала TV2 трогательный ролик "All That We Share" ("Все, что у нас есть общего") о неожиданном сходстве совершенно разных людей.

В одном зале собрали представителей различных социальных и этнических групп: от спортсменов и уличных хулиганов до пенсионеров и женщин в хиджабах.

Ведущий просил выйти вперед людей, которые отвечают определенному критерию: например, кто был главным шутником в своем классе, кто воспитывает приемных детей или кто видел НЛО. Каждый раз вместе выходили представители разных групп.

В конце видео диктор замечает: "Все мы просто любим Данию. Так, возможно, у нас больше общего, чем мы думаем?"