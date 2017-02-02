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В Дании сняли ролик о сходстве самых разных людей. В чем оно?

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44299_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407783-ru.html

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2 февраля 2017, 20:00       Комментарии

Датский режиссер Асгер Лет снял для местного телеканала TV2 трогательный ролик "All That We Share" ("Все, что у нас есть общего") о неожиданном сходстве совершенно разных людей.
В одном зале собрали представителей различных социальных и этнических групп: от спортсменов и уличных хулиганов до пенсионеров и женщин в хиджабах.
Ведущий просил выйти вперед людей, которые отвечают определенному критерию: например, кто был главным шутником в своем классе, кто воспитывает приемных детей или кто видел НЛО. Каждый раз вместе выходили представители разных групп.
В конце видео диктор замечает: "Все мы просто любим Данию. Так, возможно, у нас больше общего, чем мы думаем?"

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