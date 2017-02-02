В 2016 году Госсанэпиднадзор Бишкека оштрафовал 1,9 тыс. ответственных лиц на 3,7 млн сомов

2 февраля 2017, 20:19 Комментарии

В 2016 году Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек осуществил 5 тыс.706 проверок. Об этом было сказано во время заседании коллегии мэрии по итогам года.

Как отмечается в сообщении, из общего числа проверок 218 были рейдовые. Также проверки проводились на 6 тыс. 242 подконтрольных объектах, в том числе продовольственных торгово-рыночных комплексов и мини-рынках.

По итогам проверок подготовлено 2 тыс. 155 санитарный предписаний, оштрафовано 1 тыс. 971 ответственное лицо на сумму 3,7 млн сомов. Кроме того, вынесено 442 постановления о приостановлении эксплуатации объектов, отстранено от работы 182 человека.