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Новости Кыргызстана

Эрназар Асатов назначен заместителем казы города БишкекЭрназар Асатов назначен заместителем казы города БишкекСегодня в рубрике "Официально"Сегодня в рубрике "Официально"

Погода в Кыргызстане на 3 февраля: будет снег

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44324_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407780-ru.html

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2 февраля 2017, 19:30       Комментарии

В Кыргызстане ожидают снег. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -4 градусов, днем до +4. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
День увеличится до 10 часов 1 минуты.
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -3, днем до +4 градусов.
В Нарынской области температура воздуха до -15 ночью и до -7 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем +6 градусов.
В Таласской области ночью до -8 градусов, днем до +4 градусов.

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