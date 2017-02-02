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Минтранс опроверг обвинения в намерении расторгнуть контракт с "Лонг Хай"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44332_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407779-ru.html

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2 февраля 2017, 19:41       Комментарии

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана опровергло обвинения некоторых депутатов в намерении расторгнуть договор с компанией "Лонг Хай", выполняющей подрядные работы по реконструкции дороги Балыкчи - Чолпон-Ата - Корумду.
Нардепы утверждали, что Минтранс якобы сделает это, чтобы передать подрядные работы другой китайской компании.
По данным пресс-службы министерства, в настоящее время департамент дорожного хозяйства Минтранса и компания "Лонг Хай" уточняют дебиторскую и кредиторскую задолженности, чтобы определить объем выполненных работ.
"Никаких мер по расторжению контракта с компанией "Лонг Хай" со стороны министерства не принимается. Таких намерений не было изначально. Не было и нет никакого лоббирования со стороны политических деятелей с целью передачи объекта от одного подрядчика другому", - сообщает пресс-служба.
"При окончательном определении всех данных по строительству в предыдущем сезоне будет решен вопрос дальнейшего финансирования объекта. Предварительно делать какие-либо выводы по проекту преждевременно, и хотелось бы обратиться к политическим деятелям с просьбой не делать скоропалительных заявлений, создающих нездоровую атмосферу в обществе", - говорится в заявлении.
В министерстве напомнили, что изначально при принятии решения по реконструкции дороги не был определен источник финансирования и вопрос решался в ходе строительства.
Как отмечается, к 1 августа 2016 года работы выполнены на 33 процента от контрактного объема на данном участке, а в целом по проекту с (0 по 104-й километр) по состоянию на 10 декабря 2016 года фактическое выполнение работ составляет 21,3 процента.
До окончания строительства остается меньше года, и Министерство совместно с консультантом и генеральным подрядчиком составляют график работ текущего года с учетом отставаний прошлого года, и эта работа продолжается, говорится в заявлении.
Напомним, в СМИ была распространена информация, что некоторые депутаты обвинили Минтранс в том, что ведомство намеренно срывает работы подрядчика, чтобы расторгнуть с ним договор и передать подрядные работы другой компании.

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