Жителей Бишкека предупредили об опасностях в социальных сетях

2 февраля 2017, 19:30 Комментарии

Во всех четырех районах столицы прошли совещания с участием директоров школ города и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На совещаниях в районах обсуждены вопросы и предложения, как уберечь детей от игр, пропагандирующих насилие в отношении себя и близких.

В зале заседании муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району, глава района Аскербек Алиев провел совещание в формате тренинга с участием директоров школ, психологов, социальных педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних.

В Октябрьском районе инспекцией по делам несовершеннолетних УВД Октябрьского района совместно с 10 управлением ГУВД г. Бишкек в парке имени Д. Асанова при исполнении заданий провокационной игры в социальной сети "Инстаграм" были выявлены и переданы в УВД района пятеро несовершеннолетних. Примерно в 18:00 часов УВД района предотвращена попытка лишения себя жизни по виртуальной игре несовершеннолетними, которые находились в нетрезвом состоянии.

Свердловский акимиат провел экстренное совещание в школе-гимназии №12 с участием главы района Самарбека Болотбекова, по выработке неотложных мер в предотвращении и профилактике негативных явлений в детско-молодежной среде. На базе трех районных школ также проведены информационные совещания с участием руководства администрации, директоров и завучей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов, инспекторов ИДН, прокуратуры, а также активом района. 1 февраля главой района, заместителем главы, начальниками УВД, РЦО, МТУ и администрациями школ проведены совместные рейды по компьютерным клубам, было обследовано 9 интернет-клубов на предмет нахождения в них несовершеннолетних после 22:00 часов, кроме того были изучены истории посещения интернет-страниц опасного содержания. По результатам проверки выявлено 8 несовершеннолетних, из них трое переданы родителям, пятеро доставлены в ЦППН МВД.

В зале заседаний Ленинского административного района также состоялось совещание главы района Нурдина Тынаева с директорами школ. Участниками совещания были рассмотрены меры предотвращения суицида среди детей и подростков школьного возраста и усиление работы по профилактике информационного экстремизма среди населения и молодежи. По итогам совещания решено объявить месячник по усиленному контроля посещения детей и подростков школьного возраста компьютерных клубов и создать 3 рабочие группы, направленные на работу с данным вопросом.

1 февраля 2017 года с 22:00 до 02:00 часов Ленинской администрацией совместно с УВД района был проведен рейд по ночным компьютерным клубам, функционирующим на территории района.Были проверены 10 ночных компьютерных клубов и выявлены 9 несовершеннолетних, из них 5 доставлены в Центр адаптации реабилитации несовершеннолетних (ЦАРН) МВД КР, 4 переданы родителям. С сегодняшнего дня инспекторы ИДН УВД района будут проводить регулярные рейдовые мероприятия по компьютерным клубам в дневное и ночное время.

Со всеми родителями дети, которых выявлены во время рейдов проведены профилактические беседы и вынесено предупреждение о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Также проведены беседы с администраторами компьютерных клубов о запрете посещения несовершеннолетними во время учебного процесса и после 22:00 часов, все они предупреждены о том, что при повторном выявлении несовершеннолетних в отношении них будут применяться административные меры вплоть до закрытия заведений.

По итогам совещаний директорам общеобразовательных учреждений города совместно с психологами и инспекторами ИДН УВД района поручено провести системную работу среди родителей и учеников общеобразовательных учебных заведений, усилить заботу и внимание за учащимися.