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Житель Сочи выгравировал на зубах портреты Путина и Трампа

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44285_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407775-ru.html

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2 февраля 2017, 19:00       Комментарии

Житель Сочи по имени Денис попросил стоматологов установить ему на зубы коронки с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает один из российских интернет-порталов.

Как рассказал стоматолог Лев Левченко, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в специальной печи.
"Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их, и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть", - пояснил мужчина.
Каждая коронка обошлась Денису в тысячу евро.

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