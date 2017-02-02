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Сегодня в рубрике "Официально"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44323_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407774-ru.html

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2 февраля 2017, 19:22       Комментарии

Сообщает пресс-служба президента КР:
- Айзада Субакожоева назначена заведующей отделом внешней политики аппарата президента КР;
- Эльвира Сариева назначена заместителем руководителя аппарата президента КР;
- Мира Карыбаева назначена советником президента Кыргызской Республики.
Окмотпресс: Подписано распоряжения:
- об освобождении Чынары Мамидиновой от должности статс-секретаря Министерства юстиции;
- об освобождении Аманкана Кенжебаева от должности акима Сокулукского района;
- об освобождении Тынарбека Супатаева от должности акима Кеминского района;
- об объявлении выговора заместителю министра культуры, информации и туризма Фархату Бекманбетову.

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