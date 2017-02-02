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Депутаты утвердили заместителей председателя трех комитетов ЖК, А.Эргешов не прошел

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407772-ru.html

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2 февраля 2017, 18:58       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 2 февраля утвердили заместителей председателя трех комитетов.
На пост заместителя председателя Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию была представлена кандидатура Рады Туманбаевой ("Республика - Ата-Журт"), на пост заместителя председателя Комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству представлены 2 кандидата - Алмазбек Эргешов ("Кыргызстан") и Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"), на пост заместителя председателя Комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту выдвинут депутат Дамирбек Асылбек уулу ("Кыргызстан").
Голосование проходило тайно, по бюллетеням.
По словам председателя счетной комиссии Узарбека Жылкыбаева (СДПК), для каждого из трех комитетов был изготовлен отдельный бюллетень.
Так, за Р.Туманбаеву проголосовали 105 депутатов, 6 - против,
- за А.Эргешова - 48, за А.Жунус уулу - 61, против обоих - 1,
- за Д.Асылбек уулу - 103, против - 8.

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