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Правительство опровергло заявление Текебаева о трудоустройстве родственников чиновников в ЕЭК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407770-ru.html

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Текебаев: Мы вошли в ЕАЭС, чтобы трудоустроить родственников чиновников высокого ранга?

Текебаев заинтересован в расшатывании политической ситуации в стране

2 февраля 2017, 19:08       Комментарии

Правительство заявило, что данные, озвученные депутатом Жогорку Кенеша Омурбеком Текебаевым относительно граждан Кыргызстана, назначенных на различные должности в Евразийской экономической комиссии, не соответствуют действительности.
"Данияр Турусбеков не является сыном управделами президента и правительства КР Туруспека Коеналиева", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По их данным, Турусбеков, назначенный директором департамента протокола ЕЭК, окончил Восточно-Средиземноморский университет (Кипр), Академию управления при Президенте и Дипакадемию министерства иностранных дел КР. Он проработал в управлении экономразвития мэрии г.Бишкек, в управделами президента и правительства КР, секторе протокола аппарата президента КР и являлся экспертом отдела внешней политики аппарата президента Кыргызстана.
"Илья Черный также не имеет отношения к владельцам акций указанных предприятий", – опровергли слова Текебаева в правительства.
По их данным, до назначения на должность в Евразийской экономической комиссии он проработал в Центре привлечения прямых инвестиций при Госкомимуществе КР, являлся советником председателя Госкомимущества КР, замзавотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР.
"Данияр Турусбеков и Илья Черный также, как и Паиза Суюмбаева, были назначены на должности в ЕЭК по итогам конкурсного отбора, проведенного международной организацией", – заявили в кабинете министров.
В правительстве отметили, что решение о назначении на должность кандидатов, которые соответствуют установленным ЕЭК требованиям, принимаются большинством голосов членов коллегии ЕЭК. Квоты же на назначение на должности директоров и заместителей директоров департаментов ЕЭК распределены между странами-участницами на равноправной основе.
Напомним, лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в ходе заседания парламента раскритиковал работу правительства по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС, назвав это все "катастрофой". По его словам, в Евразийской экономической комиссии работают приближенные президента и чиновников высших рангов. По его данным, Турусбеков является сыном брата экс-главы аппарата президента, Усенбаева является женой телохранителя президента и Черных является сыном члена партии СДПК.

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