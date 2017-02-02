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Россия не предупредила Белоруссию о создании пограничной зоны

Источник:
http://24.kg/obschestvo/44325_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407768-ru.html

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2 февраля 2017, 18:28       Комментарии

Россия приняла решение установить погранзону на границе с Белоруссией, не уведомив предварительно Минск. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии сообщают российские СМИ.
"У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей", - сообщают в МИД.
При этом отмечается, что "сейчас не стоит драматизировать ситуацию". И добавляют, что МИД Белоруссии изучает решение России о введении погранзоны.

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