День 2 Февраля: Потенциальные кандидаты в президенты расталкивают конкурентов

2 февраля 2017, 18:39 Комментарии

Сегодня в парламенте члены кабинета министров отчитывались об итогах вступления в Евразийский экономический союз. На вопрос депутата Бакыта Торобаева "есть ли кризис в экономике", премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ответил, что "есть проблемные вопросы". "Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС стало выгодным для нас", - начал свое выступление Жээнбеков.

Он напомнил главную цель присоединения - обеспечить между государствами-членами союза свободу движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

Если верить официальной статистике, свободы товаров пока добиться не удается - торговый оборот Кыргызстана со странами ЕАЭС упал на 16,7%. В целом, внешняя торговля ЕАЭС падает - из общей копилки в прошлом году наша страна недополучила 2,8 млрд сомов от запланированной суммы.

Пока свежих цифр по прямым инвестициям из стран ЕАЭС и по услугам нет, как и не было новостей о приходе на рынок Кыргызстана крупных российских или казахских компаний. Появились только ритейлеры бытовой техники, которые сбывают товары российского и казахского производства.

Жээнбеков, перечисляя успехи, первым пунктом отметил предоставление упрощенной процедуры трудоустройства мигрантов. "Благодаря этому трансферты трудовых мигрантов возросли на 18.5%", - сказал он.

По логике Жээнбекова, процедура трудоустройства до вступления в ЕАЭС нашим соотечественникам обходилась в $300 млн ежегодно. При этом, ситуация с процедурами резко ухудшилась в 2014 году. Иными словами, премьер-министр полностью проигнорировал такие факторы как минувший кризис в России, рост количества мигрантов или увеличение их заработной платы.

Но традиционный правительственный час закончился нетрадиционно. Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев с самого утра взял инициативу и внес предложение дать по 10 минут для выступления лидеров фракций. За 15 минут до окончания правительственного часа опять же предложил прекратить вопросы-ответы и дать возможность выступить лидерам фракций.

"Вопрос по процедуре" пошел по сценарию Текебаева - обругать потенциального кандидата власти на президентских выборах Жээнбекова. Но премьер-министр показал, что это не просто сделать - он начал ругаться в ответ.

В итоге депутаты проголосовали "за" предложение Текебаева, но ограничили время выступления до 5 минут.

Выступления лидеров фракций раскрывало их позицию в данном политическом моменте. Позиция Текебаева и Торобаева ("Онугуу-Прогресс") были ясны - они критиковали премьер-министра. Интерес вызывала позиция Бабанова. Он вновь попытался усидеть на двух стульях - "вхождение [в ЕАЭС] было правильным решением", но исполнение именно этого правительства было плохим (предвыборная логика требует от потенциального кандидата критики). Время тоже сыграло свою роль - приближение выборов вынуждает его усилить критику, но при этом не обидеть Кремль по вопросу ЕАЭС.

В целом, лидеры оппозиционных фракций, среди которых два потенциальных кандидата в президенты, на правительственном часе преследовали самые простые цели - раскритиковать потенциального кандидата в президента от власти. Другими словами, по возможности, уронить его рейтинг.

Все шло по плану, пока выступивший на центральной трибуне Бабанов не попросил минуту к положенным 5 минутам. Он не стал повторять Текебаева, который продолжал выкрикивать с трибуны без микрофона. Спикер Турсунбеков не внял просьбе Бабанова, ссылаясь на решение депутатов.

Момент скопировать технологию Текебаева был упущен. После этого наступили долгие 5 минут в жизни Бабанова - просить дополнительную минуту у спикера и бессознательно перебирать бумаги.

В итоге Бабанов слегка дезориентировался - причину своего стояния на трибуне он почему-то увидел в правительстве. Покидая трибуну, он пообещал на завтрашнем заседании фракции РАЖ решить судьбу правительства. Технически, это будет трудно сделать - даже если оппозиция наберет более 60 голосов депутатов, последнее слово остается за президентом.

Но после выступления Торобаева Бабанов восстановил ориентацию и обрушился с критикой на спикера Турсунбекова. После обеда РАЖ также распространил заявление, в котором требует отзыва спикера.

Словом, правительственный час выдался удачным для одних кандидатов в президенты, а для других стал противоречивым, потому как заставил стоять как истукан...