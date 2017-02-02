В Минтрансе попросили не политизировать строительство дороги Балыкчы — Корумду

2 февраля 2017, 18:35 Комментарии

В Министерстве транспорта и дорог попросили депутатов не политизировать строительство дороги Балыкчы-Корумду.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ряде СМИ высказываются различные мнения депутатов в ходе заседания Жогорку Кенеша относительно дальнейшего осуществления проекта реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду.

"Звучат различные обвинения в том, что Министерство транспорта и дорог преднамеренно предпринимает меры для расторжения контракта с компанией "Лонг Хай" и заключения нового контракта с фирмой "China Road". Приводятся также доводы с задержкой выплаты заработной платы работникам проекта, не получающим ее в течение трех месяцев. Словом, кто-то старается перевести этот вопрос в политическую плоскость и соответственно набрать мнимый авторитет. Исходя из подобного рода доводов депутатов ЖК и работников проекта реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду пресс-служба Минтрансдора КР дает разъяснение: Никаких преднамеренных мер по расторжению контракта с компанией Лонг Хай со стороны Министерства транспорта и дорог КР не предпринимаются и не было изначально таких намерений", — заявили в министерстве.

Кроме того, Минтранс отрицает лоббирования со стороны политических деятелей с целью передачи объекта от одного подрядчика другому.

"В настоящее время, между заказчиком в лице Департамента дорожного хозяйства при министерстве транспорта и дорог и компанией "Лонг Хай" проводится плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности с целью уточнения объема выполненных работ на участке автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду. При окончательном определении всех этих данных по строительству в предыдущем строительном сезоне будет решен вопрос дальнейшего финансирования объекта. Предварительно делать какие-либо выводы по проекту преждевременно и хотелось бы обратится к политическим деятелям не делать какие-либо скоропалительные заявления что создает нездоровую атмосферу в обществе", — отметили в пресс-службе.