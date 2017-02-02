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В Минтрансе попросили не политизировать строительство дороги Балыкчы — Корумду

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-mint...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407762-ru.html

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2 февраля 2017, 18:35       Комментарии

В Министерстве транспорта и дорог попросили депутатов не политизировать строительство дороги Балыкчы-Корумду.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ряде СМИ высказываются различные мнения депутатов в ходе заседания Жогорку Кенеша относительно дальнейшего осуществления  проекта реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду.
"Звучат различные обвинения в том, что Министерство транспорта и дорог преднамеренно предпринимает меры для расторжения контракта с компанией "Лонг Хай" и заключения нового контракта с фирмой  "China Road". Приводятся также доводы с  задержкой  выплаты заработной платы работникам проекта, не получающим ее в течение трех месяцев. Словом, кто-то старается перевести этот вопрос в политическую плоскость и соответственно набрать мнимый  авторитет. Исходя из подобного рода  доводов депутатов ЖК и работников проекта реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду  пресс-служба Минтрансдора КР дает разъяснение: Никаких преднамеренных мер по расторжению контракта с компанией Лонг Хай со стороны   Министерства транспорта и дорог КР не предпринимаются и не было изначально таких намерений", — заявили в министерстве.
Кроме того, Минтранс отрицает лоббирования со стороны политических деятелей с целью передачи объекта от одного подрядчика другому.
"В настоящее время, между заказчиком в лице Департамента дорожного хозяйства при министерстве транспорта и дорог и компанией "Лонг Хай" проводится  плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности с целью уточнения  объема выполненных работ на участке  автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду. При окончательном определении всех этих данных по строительству в предыдущем строительном сезоне будет решен вопрос дальнейшего финансирования объекта. Предварительно делать какие-либо выводы по проекту преждевременно и хотелось бы обратится  к политическим деятелям не делать какие-либо скоропалительные заявления что создает нездоровую атмосферу в обществе", — отметили в пресс-службе.

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