Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.3129 (+0.1241) 
Евро: 74.9446 (+0.2276) 
Золото: 39.35 $/гр (+0.45) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Аманкан Кенжебаев освобожден от должности акима Сокулукского районаАманкан Кенжебаев освобожден от должности акима Сокулукского районаРоссия не предупредила Белоруссию о создании пограничной зоныРоссия не предупредила Белоруссию о создании пограничной зоны

В Бишкеке фестиваль "Рождение дракона" собрал около 300 ушуистов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354775_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407760-ru.html

Похожие новости

В 2016 году Госсанэпиднадзор Бишкека оштрафовал 1,9 тыс. ответственных лиц на 3,7 млн сомов

Эрназар Асатов назначен заместителем казы города Бишкек

Жителей Бишкека предупредили об опасностях в социальных сетях

Подростки в Бишкеке играют в "Синего кита" ради интереса

В Бишкеке проходит международный турнир по боксу памяти Дуйшенкула Шопокова

2 февраля 2017, 18:29       Комментарии

В Национальном центре детей и юношества "Сейтек" и республиканском центре "Жаштык" состоялся фестиваль традиционного ушу "Рождение дракона".
Как сообщили в Федерации данного вида восточных единоборств, в празднике приняли участие около 300 ушуистов из школ и клубов страны.
Команды представили на суд жюри и зрителей выступления в разных стилях и направлениях традиционного ушу, с различными видами холодного оружия. А также продемонстрировали не только свои технические навыки, но и артистические способности в творческих театрализованных постановках на темы боевого искусства.
Стоит отметить, ежегодно на фестивале участвуют любители восточных единоборств разных возрастов - от 5 до 70 лет.
В частности команды юных ушуистов "Саванна", "Мы любим ушу", "Будильник и засони", и "Воины гномы" были тепло приняты зрителями. Самые высокие оценки жюри получили команды "Радуга Жаштыка", "Ожившая книга" и "Сила вдохновения".
Фестиваль традиционного ушу "Рождение дракона" ежегодно пропагандирует здоровый образ жизни, развитие творческого потенциала спортсменов и укрепляет дружбу между ушуистами разных клубов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум