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Избитая до полусмерти Малика пережила инсульт. Сейчас она пришла в себя

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354771_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407759-ru.html

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У избитой кыргызстанки, находящейся в Турции, произошло кровоизлияние в мозг

Состояние избитой до полусмерти в Анталье 22-летней Малики вновь ухудшилось

2 февраля 2017, 18:36       Комментарии

22-летняя Малика Ноотиева, которую в декабре прошлого года в Анталье избили до полусмерти, пережила третью операцию. Сейчас она постепенно восстанавливается. Об этом "ВБ" рассказала одна из волонтеров, которые помогают ей в Турции, Махабат Аксой.
Отметим, 31 января после проведения второй сложной операции по восстановлению имплантов в разрушенные участки черепа, состояние девушки ухудшилось. У нее было кровоизлияние в мозг и она пережила инсульт.
По словам Махабат Аксой, после этого ей сделали третью операцию.
"Сейчас она уже пришла в себя, но левая часть ее тела практически не работает. Восстановление требует длительного и особенного ухода. Все время рядом с ней находится ее мать, волонтеры приходят ей на замену. Также посольство направило одну женщину, чтобы она помогала матери. Эта уже третья операция за месяц и Малика держится", - рассказала она "ВБ".
Волонтер добавила, что сейчас в Анталье продолжается суд над тремя обвиняемыми.
Напомним, в середине декабря сильно избитую девушку Малику без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего нашлись ее родственники в Кыргызстане. 7 января ее мать вылетела к ней и сейчас находится с ней.
По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.

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