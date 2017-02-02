В Кыргызстане недвижимость в 2016 году подешевела в среднем на 3,65%

2 февраля 2017, 18:14 Комментарии

В Бишкеке и Оше в 2016 году наблюдался рост объема продаж жилья, что привело к снижению стоимости квадратных метров в среднем на 3,65%.

При этом в Бишкеке стоимость 1 квадратного метра на 30% дороже, чем в южной столице.

"Рост объема продаж в 2016 году привел к снижению стоимости квадратных метров в Бишкеке и Оше. Значительное снижение стоимости на квартиры в столице наблюдалось в первом полугодии на 19,5% в первом квартале и на 11,6% во втором", – пояснили специалисты ГРС.

В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Бишкеке сделок купли–продажи с квартирами совершено на 34,8% больше, с жилыми домами на 10,9%.

Также рост активности на рынке недвижимости отмечен в Оше, где количество сделок купли-продажи с квартирами возросли на 31,6%, а сделок по жилым домам − на 1,8%.

Активность продаж квартир также наблюдалась в других регионах республики. Самый высокий рост активности рынка недвижимости по купле-продаже квартир отмечается в Джалал-Абадской области – 12,8%, самый низкий в Ошской области, где рост составил всего 1,8%.

Исключением стали Таласская и Нарынская области, где наблюдается спад сделок купли-продажи квартир на 9,3% и на 22% соответственно.

Отметим, что в 2016 году в Бишкеке было продано квартир больше чем за этот же период во всех регионах страны вместе взятых на 47%.

Немного иначе обстоят дела со сделками купли-продажи индивидуальных жилых домов.

На фоне роста активности купли-продажи квартир в 2016 году наблюдается снижение количества сделок, совершенных с жилыми домами, за исключением городов Бишкек и Ош и Таласской области, где рост составил 0,6%.

Как уже говорилось выше, рост объема продаж привел к снижению стоимости квадратных метров. В Бишкеке, например, в декабре цена за квадратный метр установилась в размере $650.

"Разница в ценах квадратного метра квартир постепенно уменьшилась, составляя в третьем квартале 8,4%. В четвертом квартале снижение стоимости квадратного метра составило 3,2%", – отметили в ведомстве.

В Оше стоимость 1 квадратного метра квартир в январе 2016 года упала до отметки $365/1м2 если сравнивать с аналогичным периодом 2015 года, то понижение произошло на 30,75%. При этом уже в декабре 2016 года наблюдался рост цен на квадратные метры – 15,8%. Таким образом, к концу года в Оше, цена за 1 квадратный метр квартир установилась на уровне $456.

В сомовом выражении стоимость квадратного метра квартир в 2016 году в Бишкеке снизилась на 3%, в Оше – на 4,3%.

"В 2016 году в среднем рынок квартир в городах Бишкек и Ош на фоне инфляции (3,8%) не показал существенной динамики по ценам ни вверх, ни вниз (в сомовом эквиваленте). В то же время наблюдалось заметное снижение стоимости квадратного метра квартир в долларах. В Бишкеке квартиры подешевели на 11,1%, в Оше на 12,6%", – добавили в регистрационной службе.

Таким образом, процесс снижения цен на недвижимость, которое началось еще в 2015 году, продолжался и в 2016 году. Будет ли продолжаться снижение цен на квартиры в 2017 году, зависит от уровня жизни населения и инфляционных процессов.