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Текебаев: Мы вошли в ЕАЭС, чтобы трудоустроить родственников чиновников высокого ранга?

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tekeba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-407752-ru.html

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2 февраля 2017, 18:16       Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в ходе заседания парламента раскритиковал работу правительства по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС, назвав это все "катастрофой".
"На все один ответ: бог даст, учимся, работаем. Зачем нам такое правительство?", — возмутился депутат.
По его словам, в Евразийской экономической комиссии работают приближенные президента Алмазбека Атамбаева, а также чиновников высших рангов.
"От Кыргызстана в Евразийской экономической комиссии работают 40 человек на разных должностях. И для них, я думаю, интересы Кыргызстана должны быть на первом месте, они должны их отстаивать", — сказал он.
Депутат перечислил некоторые фамилии людей, кто представляет Кыргызстан в комиссии, а также обозначил их влиятельных родственников:
— Данияр Турусбеков – сын брата экс-главы аппарата президента
— Паиза Усенбаева – жена брата телохранителя Алмазбека Атамбаева – Болота Усенбаева
— Илья Черных – сын члена партии СДПК Анатлия Черных, он владеет 45% акций "Кыргызавтомаш".
"Мы что выступили в союз, чтобы вы своих родственников трудоустроили? Мы что выступили в союз, чтобы атамбаевские телохранители и партнеры своих устроили на работу?", — возмутился депутат.

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