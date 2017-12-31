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Новости Кыргызстана

В одном из дворов Бишкека из-за салютов произошел пожарВ одном из дворов Бишкека из-за салютов произошел пожар

Новогоднее поздравление премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400770-ru.html

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31 декабря 2017, 22:31       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев c Новым Годом.
Ниже приводится текст поздравления:
"Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые соотечественники!
От имени Правительства Кыргызской Республики поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Провожая уходящий год, хочется отметить, что 2016 год, объявленный Президентом страны Годом истории и культуры, стал годом стабильности и важных достижений.
Несмотря на складывающиеся экономические трудности, в 2016 году объем валового внутреннего продукта в стране вырос на 3,5%. Завершено строительство более 90 социально-культурных объектов, построено в общей сложности 225 километров дорог.
Размер пособий для малообеспеченных семей увеличен на 15%, а пенсий - на 10%.
Из республиканского бюджета выделены средства для выдачи ипотечных кредитов нуждающимся гражданам по сниженным процентным ставкам. Начата работа по оптимизации структур министерств и ведомств, которая направлена на повышение эффективности исполнительной власти, устранение дублирующих функций и сокращение штатной численности. Ряд государственных функций снижены до районного уровня в целях укрепления взаимодействия органов государственного управления с населением.
С удовлетворением можно отметить, что многие задачи, стоявшие в 2016 году перед Правительством Кыргызской Республики выполнены, достигнуты положительные результаты в социально-экономическом развитии страны.
Уважаемые кыргызстанцы!
Приоритетными задачами Правительства Кыргызской Республики в 2017 году останутся улучшение уровня благосостояния населения, сохранение общественно-политической стабильности и поступательное социально-экономическое развитие страны.
Мы с уверенностью смотрим в будущее и выполним намеченные цели!
Надеемся, что в предстоящем году мы начнем получать первичные плоды от вступления в Евразийский экономический союз, так как на сегодняшний день полностью подготовлена соответствующая законодательная база, достигнуты необходимые межгосударственные договоренности. Активно ведется работа по строительству, реконструкции и модернизации ветеринарных и фитосанитарных лабораторий и контрольно-пропускных пунктов, ведется соответствующая работа по поддержке экспортеров.
Решение вопросов социальной сферы остается важной частью политики Правительства Кыргызской Республики. В первую очередь речь идет об оказании поддержки уязвимым слоям населения, детям и пожилым.
Особое внимание будет уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. Будет продолжена работа по строительству стратегических дорог. Кроме этого, в будущем году акцент будет сделан на ремонте дорог районного значения, начнется работа по проектам за счет привлечения инвесторов в энергетический сектор страны.
Дорогие соотечественники!
Еще раз поздравляю вас с Новым годом! Желаю каждому кыргызстанцу крепкого здоровья, семейного уюта, благосостояния и успехов в делах! Пусть в новом году исполнятся все ваши заветные мечты и желания!
Пусть в стране будет мир и процветание, пусть Новый год принесет нам только позитивные перемены! С Новым Годом!"
Отдел информационного обеспечения.
Аппарата Правительства Кыргызской Республики

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