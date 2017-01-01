1 января 2017, 0:19 Комментарии

Бишкек, 1 января /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Новым 2017 годом.

В поздравлении главы государства говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Вот и настали те чудесные мгновения, ожиданиями которых были наполнены все эти декабрьские дни. Через несколько минут в нашу жизнь придет Новый 2017 год!

По традиции мы встречаем его за празднично накрытым столом в кругу самых близких и любимых людей. Чтобы сказать друг другу слова благодарности, пожелать счастья, крепкого здоровья и исполнения желаний. Встречаем Новый год с новыми надеждами и верой в лучшее.

Мы вспоминаем уходящий 2016 год. В жизни каждого из нас и каждой семьи он оставил свой след. Но для страны, для нашего родного Кыргызстана это был особый и очень знаменательный год.

В этом году народ Кыргызстана исполнил, наконец, священный долг перед погибшими 100 лет назад во время трагических событий 1916 года. Страна воздвигла Мемориал их памяти, воздала почести на высшем государственном уровне.

Нам удалось воплотить в жизнь выстраданную за долгие годы идею проведения Всемирных игр кочевников. Именно Кыргызстан подарил миру этот удивительный проект. Кыргызстан удивил весь мир. О нас заговорили как о многонациональном сплоченном народе, который чтит свои традиции.

Наши Всемирные игры кочевников получили международное признание со стороны Генеральной Ассамблеи ООН за вклад в межкультурный диалог и развитие на благо мира.

Конечно же, самым важным политическим событием уходящего года стал всенародный референдум. Поправки в Конституцию очистили ее от заложенных в ней скрытых мин, которые могли дестабилизировать страну.

Эти поправки - надежная гарантия того, что наша Родина никогда больше не попадет в жадные руки очередной семейки, очередного воровского клана.

Уважаемые сограждане!

Сегодня Кыргызстан - это уже совсем другая страна. Из всех стран СНГ, которые работают с современными международными стандартами статистики, Кыргызстан показывает самые лучшие результаты по темпам роста экономики.

По рейтингам многих международных исследований наша страна занимает лидирующие позиции. Мы создаем новую реальность, в которой Кыргызстан будет более защищенной и более конкурентоспособной страной.

А какая у нас сегодня молодёжь! Очень много талантливых и умных ребят. Они хотят творить и созидать. И мне нравится настроение и дух молодого поколения.

В этом году впервые в истории команда Кыргызстана "Азия-Микс" стала чемпионом высшей лиги КВН! Это большая радость для всех нас. Это - новогодний подарок всему Кыргызстану!

На Монреальском международном кинофестивале кыргызская лента "Завещание отца" завоевала главный приз - "Золотой зенит". А фильм еще одного нашего молодого режиссера "Сүтак" был удостоен известной кинопремии NIKA.

Вместе, мы радовались блестящим победам наших режиссеров, артистов, модельеров, других молодых кыргызстанцев! Мы ощущали себя единой, большой и гордой семьей.

Было много престижных побед! И это дает нам уверенность в том, что у нашей страны неисчерпаемый потенциал и прекрасное будущее. У нас невероятно талантливые, сильные духом и добрые люди!

Дорогие мои соотечественники!

В наступающем году нам многое предстоит сделать для улучшения жизни людей, для дальнейшего развития страны. Благодаря каждому из нас Кыргызстан становится сильнее и сильнее. И мечта у нас одна на всех - построить прекрасную, процветающую страну - страну добрых и сильных, свободных и счастливых людей.

Нам нужно верить в успех. Верить в себя, в свой труд, свою семью, в свой народ! Верить в будущее Кыргызстана!

Искренне хочу поблагодарить всех граждан страны: всех, кто строит, созидает, кто защищает честь страны, кто стоит на страже здоровья и безопасности, охраняет рубежи, кто растит и воспитывает детей. Своим честным трудом, заботой о благополучии своих близких вы делаете весь Кыргызстан лучше и сильнее.

Давайте поблагодарим наших аксакалов и ветеранов, которые сохранили страну. Здоровья и долголетия нашим старикам, всем бабушкам и дедушкам!

Поблагодарим матерей за заботу, доброту и ласку! Пожелаем улыбок детишкам. Пожелаем ответственности отцам.

Дорогие мои!

Каким будет грядущий день, год, зависит от нас самих, от наших стараний, от наших помыслов, от наших желаний и даже от улыбок на наших лицах!

Давайте будем дарить каждый день друг другу улыбки, дарить друг другу добро и понимание. Пусть каждый ощутит это, улыбнется! Пусть улыбки и добро ходят по стране и коснутся каждого! Тогда и мир вокруг нас станет намного добрее и светлее! Это и есть простое волшебство, которое мы можем подарить друг другу!

Пусть Новый год принесет всем нам много радости.

Дорогие мои земляки!

Еще раз поздравляю всех Вас и желаю вам крепкого здоровья и любви, удачи и огромного счастья!

С Новым годом, с новым счастьем!".