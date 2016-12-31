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Торага Жогорку Кенеша поздравил кыргызстанцев с Новым годом

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400764-ru.html

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Президент Афганистана поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

31 декабря 2016, 21:21       Комментарии

Бишкек, 31 декабря /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбый Турсунбеков поздравил кыргызстанцев на с Новым годом.
Как сообщает пресс-служба ЖК КР, в поздравлении спикера говорится:"От имени Жогорку Кенеша и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник оставляет еще одну страничку позади и является вестником прихода новой жизни. В эти дни каждый из нас подводит итоги уходящего года, и с надеждой на лучшее будущее встречает Новый год.
С уверенностью можно сказать, что 2016 год стал для Кыргызстана плодотворным. В Год истории и культуры, объявленного по инициативе Президента Кыргызской Республики Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, проведен ряд важных культурных мероприятий. В этом году состоялись "Вторые Всемирные игры кочевников", и на просторах Ала-Тоо еще раз было заявлено об уникальности кочевой цивилизации. Гости, прибывшие со всех уголков мира, были восхищены красотой нашей природы, гостеприимством и великой историей кыргызского народа.
Уважаемые кыргызстанцы!
В 2010 году изменилась система государственного управления, выбран путь парламентской демократии. Однако, по истечении шести лет были выявлены недостатки в Конституции страны и для укрепления независимости республики и парламентской системы в целом, были предложены поправки в Основной закон страны. Успешно проведенный референдум с использованием современных технологий показывает, что Кыргызстан идет по верному пути демократического развития.
В целях оптимизации законотворчества и повышения контроля над исполнением принятых законопроектов разработана Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года. Для каждого парламентария одним из главных направлений работы стало тесное взаимодействие с населением с целью выявления проблем на местах.
В наступающем 2017 году мы продолжим эту работу, и надеюсь, что предметом споров в парламенте станут вопросы важные для народа, а не политические разногласия. На пороге Нового года, я желаю соотечественникам благополучия, высоких достижений и единства. Чтобы войти в ряды развитых стран, Кыргызстану необходимы мир и стабильность.
Уважаемые соотечественники!
Желаю Вам крепкого здоровья, процветания и праздничного настроения. Надеюсь, что 2017 год станет для Кыргызстана годом больших преобразований и устойчивого развития. Еще раз поздравляю Вас с наступающим Новым годом!".

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