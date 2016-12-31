Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.2301 (-0.1704) 
Евро: 72.8439 (+0.3447) 
Золото: 37.27 $/гр (+0.4) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Значение трудовой терапии заключенных обсудили эксперты ЦАЗначение трудовой терапии заключенных обсудили эксперты ЦА

Электронный журнал о налогах издала ГНС Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400763-ru.html

Похожие новости

Коллектив ИА "24.kg" поздравляет кыргызстанцев с 2017 годом!

Стала дня них родной: полицейские РФ передают привет кыргызстанке

Список кыргызстанцев, которым присвоено звание "Заслуженный деятель культуры"

Эксперт: США могут втянуть Кыргызстан в антикитайскую коалицию

Президент Кыргызстана присвоеил ряду дипломатов подписал указы о присвоении дипрангов посла и посланника

31 декабря 2016, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Государственная налоговая служба выпустила первый номер электронного журнала "Налоговый вестник", сообщает пресс-служба ГНС.
Журнал будет выходить с периодичностью раз в квартал в электронном формате на сайте ведомства.
"Это первое в истории ГНС электронное периодическое издание. Журнал задуман в таком формате, исходя прежде всего из интересов налогоплательщиков. Он будет доступен всем посетителям сайта, удобен и полезен", - говорится в сообщении.
Теперь читатель может, не теряя времени на поиск нужной информации или материала в разных разделах сайта, найти их в "Налоговом вестнике". Издание предлагает подборку новостей, касающихся деятельности ГНС, комментарии специалистов ведомства к нормативно-правовым актам, а также ответы на самые актуальные вопросы о налогах.
Электронным журналом можно пользоваться в любое время, скопировать его на свой компьютер или распечатать.
ГНС рассчитывает, что издание будет востребовано среди широкого круга читателей, поскольку в век бурно развивающихся технологий все больше людей, в том числе налогоплательщиков, предпочитают работать не с бумажными, а с электронными носителями информации.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум