Электронный журнал о налогах издала ГНС Кыргызстана

31 декабря 2016, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. Государственная налоговая служба выпустила первый номер электронного журнала "Налоговый вестник", сообщает пресс-служба ГНС.

Журнал будет выходить с периодичностью раз в квартал в электронном формате на сайте ведомства.

"Это первое в истории ГНС электронное периодическое издание. Журнал задуман в таком формате, исходя прежде всего из интересов налогоплательщиков. Он будет доступен всем посетителям сайта, удобен и полезен", - говорится в сообщении.

Теперь читатель может, не теряя времени на поиск нужной информации или материала в разных разделах сайта, найти их в "Налоговом вестнике". Издание предлагает подборку новостей, касающихся деятельности ГНС, комментарии специалистов ведомства к нормативно-правовым актам, а также ответы на самые актуальные вопросы о налогах.

Электронным журналом можно пользоваться в любое время, скопировать его на свой компьютер или распечатать.

ГНС рассчитывает, что издание будет востребовано среди широкого круга читателей, поскольку в век бурно развивающихся технологий все больше людей, в том числе налогоплательщиков, предпочитают работать не с бумажными, а с электронными носителями информации.