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Значение трудовой терапии заключенных обсудили эксперты ЦА

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/asia/2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400762-ru.html

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31 декабря 2016, 20:03       Комментарии

БИШКЕК, 31 дек - Sputnik. В столице Таджикистана, Душанбе, 20-21 декабря прошел региональный семинар, где более 50 специалистов в сфере правосудия из стран Центральной Азии обсудили методы и проблемы реабилитационных программ, реализуемых в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний КР.
Семинар был организован Управлением ООН по наркотикам и преступности и Министерством юстиции Таджикистана при содействии неправительственной организации "Международная тюремная реформа". От ГСИН с докладом выступил начальник Главного управления по воспитательной работе Максатбек Турпанбаев.
Участники мероприятия отметили необходимость укрепления аспектов, связанных с программами в сфере образования, профессионального обучения и труда в тюрьмах, в соответствии с общепризнанными международными нормами.
"Трудовая деятельность осужденных является основным средством воспитания для сохранения порядка и дисциплины в местах исполнения наказаний. Труд заключенных позволяет нормально функционировать исправительному учреждению, обеспечивать потребности самих осужденных, помогать семьям", - говорится в сообщении.
Согласно основным правилам Организации Объединенных Наций, главные цели наказания в виде лишения свободы - защита общества от преступности и профилактика рецидивизма. Стандарты могут быть достигнуты, если оказываемая помощь обеспечивает самодостаточность и законопослушность заключенных после их освобождения.
"Работа по социальной реинтеграции осужденных является одной из основных целей в УНП ООН в области реформы пенитенциарной системы. Не следует недооценивать положительное влияние данной деятельности как на отдельных лиц, так и на общественную безопасность в целом", - сказала региональный представитель УНП ООН по Центральной Азии Ашита Миттал.
Она пообещала, что указанная цель будет соответствующим образом отражена в Региональной программе УНП ООН для стран Центральной Азии на 2015-2019 годы.

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