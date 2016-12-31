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К праздникам осужденным пытались передать алкоголь и наркотики — ГСИНК праздникам осужденным пытались передать алкоголь и наркотики — ГСИН

Коллектив ИА "24.kg" поздравляет кыргызстанцев с 2017 годом!

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42597_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400761-ru.html

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31 декабря 2016, 19:00       Комментарии

Промелькнул, пролетел, пробежал еще один год. И вот мы на пороге нового - 2017-го, который обещает много новых открытий и начинаний.
Так повелось, что в канун нового жизненного этапа люди подводят итоги в самых разных областях - в политике, бизнесе, искусстве, образовании, военном деле, медицине. У кого-то дела шли просто великолепно, кто-то со скрипом одолевал непростые преграды, кто-то сделал чудесное открытие и подарил его людям, а кто-то просто выполнял повседневные обязанности, и вот надо же, именно это всем было просто необходимо.
Жизнь - штука непредсказуемая, словно неизведанная дорога: никогда не знаешь, что там, за поворотом. И в этом ее прелесть.
Давайте легко простимся с пройденным, отпустим уходящий високосный год с его неожиданностями и нелегкими испытаниями. Согласитесь, было и в нем немало веселых и забавных дней.
ИА "24.kg" поздравляетчитателей и всех кыргызстанцевс Новым годом!Если верить Восточному гороскопу, то год Петуха обещает успех в начинаниях.
Любое дело можно начать с нуля и добиться многого, надо лишь честно работать, быть целеустремленным и не лениться. Ведь известно, что петух клюет по зернышку.

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